الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تطلق أسطول عيادات متنقلة ضمن فعاليات اليوم السكاني بالقرى (صور)

جانب من العيادات
جانب من العيادات المتنقلة

 قالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية أطلقت عددا من العيادات المتنقلة ضمن فعاليات اليوم السكانى للكشف بتخصصات الباطنة والجلدية والأطفال لتقديم خدمات صحية متكاملة.  

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إتاحة خدمات تنظيم الاسرة 

 كما تتيح العيادات المتنقلة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفق الخطة العاجلة للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية للمناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وكذلك المناطق المحرومة من الخدمة؛ لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة. 

 

جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو

فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة 

 وكانت قد تفقدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، اليوم السكانى ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية في أسبوعها الثاني، وذلك بقرية الرياح بالقنطرة غرب. 

 

تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بداية 

 وأعلنت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان» برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة وبدعم من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو
جانب من العيادات المتنقلة،فيتو

الأماكن المستهدفة من الحملة 

 وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية خلال الفترة من ٤ وحتى ٨ مايو ٢٠٢٥، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بإدارات الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، والقنطرة شرق الصحية.

 

إقبال من سيدات الإسماعيلية على أنشطة الحملة 

 ومن جانبها أضافت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبالًا كثيفًا من السيدات على الكشف بالعيادات الخارجية، تم خلالها حصول ٥٢ منتفعة على خدمات الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الكشف على ٤٠ حالة باطنة، ٣٣ حالة جلدية، ٢٥ حالة أطفال، ٣٩ حالة صحة المرأة.  

 

 الجدير بالذكر، أن الحملة تم تنظيمها من قِبَل مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية وتنفيذ اليوم السكانى بقرية الرياح بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة  بالإسماعيلية وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

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