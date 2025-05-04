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محافظات

مصرع طفل سقط من الطابق السادس في الإسماعيلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي طفل مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بإحدى العمارات السكنية في مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.   

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اخطار بمصرع طفل 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بمصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السادس بمدينة المستقبل بعمائر مبارك السكنية.  

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بسيارات إسعاف لنقل الجثمان 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل المتوفى لمشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة.   

أمن الإسماعيلية يحقق في الحادث 

ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تكثيف جهودها للتحقيق في الحادث حيث يتم الاستماع إلى الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة. 

وتبين أن الطفل المتوفى يدعى محمود.  

 وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد شنت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وتحت قيادة اللواء أحمد عليان مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، للتفتيش على المصحات ومراكز علاج الإدمان.  

مشاركة عشرات الضباط في الحملة 

وتشارك في الحملة عدد من ضباط إدارة البحث الجنائي ومفتشي المباحث وبمشاركة المقدم محمد هشام مفتش مباحث ثالث.  

استهداف المصحات وضبط الخارجين عن القانون 

واستهدفت الحملة المصحات غير المرخصة، بالإضافة إلى استهداف وضبط عدد كبير من العناصر الخطرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية

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مصرع طفل سقوط طفل من الطابق السادس الاسماعيلية بالاسماعيلية مدينة المستقبل

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