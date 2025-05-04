وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من المدارس ويشدد على الاهتمام بالنظافة (صور)

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، اليوم الأحد، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية فعالة، والتأكد من التزام المعلمين والطلاب.

تفقد عدد من المدارس



قام وكيل تعليم الإسماعيلية بزيارة كل من مدارس الجيل الجديد الرسمية لغات، والنهضة التعليم الأساسي، والسلام الابتدائية، ورافقه إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة العمل داخل الفصول

وخلال جولة وكيل الوزارة في الفصول، تابع سير العمل في الحصص والفترات الدراسية وفي مادة اللغة العربية وأخرى في الدراسات الاجتماعية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

عقد مناقشة مع الطلاب

قام بمناقشة الطلاب في المناهج الدراسية للوقوف على مدى استيعابهم للمحتوى التعليمي، مطالبًا بضرورة تعزيز التفاعلية بين المعلمين والطلاب بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، خلال زيارته لمدرستي النهضة والسلام على أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية، مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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