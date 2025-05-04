الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من المدارس ويشدد على الاهتمام بالنظافة (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية
وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددًا من المدارس

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لعدد من المدارس، اليوم الأحد، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية فعالة، والتأكد من التزام المعلمين والطلاب. 

"تمريض القناة" تنظم مبادرة توعوية لطلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

مصرع طفل سقط من الطابق السادس في الإسماعيلية

تفقد عدد من المدارس 
 

قام وكيل تعليم الإسماعيلية بزيارة كل من مدارس الجيل الجديد الرسمية لغات، والنهضة التعليم الأساسي، والسلام الابتدائية، ورافقه إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة العمل داخل الفصول 

وخلال جولة وكيل الوزارة في الفصول، تابع سير العمل في الحصص والفترات الدراسية وفي مادة اللغة العربية وأخرى في الدراسات الاجتماعية.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

عقد مناقشة مع الطلاب 

قام بمناقشة الطلاب في المناهج الدراسية للوقوف على مدى استيعابهم للمحتوى التعليمي، مطالبًا بضرورة تعزيز التفاعلية بين المعلمين والطلاب بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة 

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، خلال زيارته لمدرستي النهضة والسلام على أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية، مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية تعليم الاسماعيلية مدارس الاسماعيلية سير العمل بالمدارس

مواد متعلقة

"تمريض القناة" تنظم مبادرة توعوية لطلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

مصرع طفل سقط من الطابق السادس في الإسماعيلية

تموين الإسماعيلية تكثف حملاتها للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية (صور)

الطب البيطري بالإسماعيلية يطلق حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

السيسي: الظروف التي تتعرض لها المنطقة تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية

أول تعليق من القوات المسلحة اليمنية والحوثي على استهداف مطار بن جوريون

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية