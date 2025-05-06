احتلال غزة بالكامل، موقع أمريكي يكشف خطة الاحتلال حال فشل زيارة ترامب للشرق الأوسط

قال موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسئولين إسرائيليين: إن تل أبيب قد حددت زيارة الرئيس ترامب للشرق الأوسط الأسبوع المقبل موعدًا نهائيا للوصول على اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنها ستمضي في عملية برية هائلة.

احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا

كان الكابينت الإسرائيلي قد وافق يوم الأحد على خطة لـ احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا والسيطرة عليه إلى أجل غير مسمى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 مايو.. ودعت خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تسوية أي مبانى متبقية وتهجير كافة سكان القطاع، نحو مليوني نسمة إلى "منطقة إنسانية" واحدة فقط.

وسيكون البديل للبقاء فى المنطقة الإنسانية هو مغادرة الفلسطينيين للقطاع "طواعية" إلى دول أخرى، تماشيًا مع رؤية ترامب لغزة، وفقا لمسئول إسرائيلي.

مفاوضات جارية مع عدة دول لقبول تهجير الفلسطينيين

وقال أكسيوس: إن رحيل الفلسطينيين بهذه الطريقة سيكون بالكاد تطوعا، ولم توافق أي دولة على قبول تهجير الفلسطينيين. وزعم المسئولون الإسرائيليون أن هناك مفاوضات جارية مع عدة دول فى هذا الشأن.

وأشار أكسيوس إلى أن ترامب لا يلعب حاليا دورا نشطا في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومنح رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءً أخضر على ما يبدو ليفعل ما يراه مناسبا، وفقا للمسئولين.

جولة ترامب تشمل السعودية وقطر والإمارات

ويزور ترامب الشرق الأوسط بدءًا من الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام فى جولة تشمل السعودية وقطر والإمارات. وليس من المتوقع أن يزور إسرائيل، وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحرب المستمرة على غزة هي السبب الرئيسي، وأشار أحد المسئولين أن زيارته لإسرائيل في هذه اللحظة لن تخرج بنتائج جيدة.

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