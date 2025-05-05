عرض الألف دولار، ترامب يمارس التهديد والترغيب للتخلص من المهاجرين

في إطار محاولات الرئيس الأمريكي المستمرة للتخلص من المهاجرين وترحيلهم من الولايات المتحدة، أعلنت إدارة ترامب، اليوم الإثنين، أنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعًا إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.

1000 دولار مقابل مغادرة الولايات المتحدة

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في بيان "إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانًا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف".

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أن وزارة الأمن الداخلي "تعرض حاليا توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين، ومبلغًا ماليًا ليعودوا إلى بلادهم" عبر تطبيق "سي بي بي هوم" التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

وقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار وسيدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

وفق بيان الوزارة فإن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي "وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة وستتيح لأجانب مخالفين تجنّب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن "التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق سي بي بي هوم سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70%" حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.

ولفتت إلى أن المتوسّط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تبلغ 17 ألفًا و121 دولارًا.

وأوردت الوزارة أن مهاجرًا غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده.

ترامب يأمر ببناء منشأة لاحتجاز المهاجرين في خليج جوانتانامو

وفي يناير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا ببناء منشأة لاحتجاز المهاجرين في خليج جوانتانامو، مشيرًا إلى أنها ستستوعب ما يصل إلى ثلاثين ألف شخص.

وأوضح أن المنشأة، التي ستقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، ستكون مستقلة عن السجن العسكري شديد الحراسة، وستخصص لإيواء "أسوأ الأجانب غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدًا للشعب الأمريكي".

ويُستخدم خليج جوانتانامو منذ فترة طويلة لإيواء المهاجرين، وهو ما لقي انتقادات من بعض منظمات حقوق الإنسان.

وبحسب «CNN»، قال توم هومان، "قيصر الحدود" في إدارة ترامب، إن المنشأة الحالية ستخضع للتوسيع وسيتم إدارتها من قبل إدارة الهجرة والجمارك.

وأضاف هومان أنه يمكن نقل المهاجرين إلى هناك مباشرة بعد أن يعترضهم خفر السواحل الأمريكي في البحر، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق أعلى معايير الاحتجاز.

فرض غرامات يومية علي المهاجرين

والشهر الماضي، كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم فرض غرامة يومية قدرها 998 دولارًا على المهاجرين الخاضعين لأوامر ترحيل، في حال عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا الغرامات.

وتستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وتم تطبيقه لأول مرة في 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب تنوي تطبيق العقوبات بأثر رجعي يصل إلى 5 سنوات، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات تتجاوز مليون دولار على بعض المهاجرين.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطّلعت عليها الوكالة أن الإدارة تدرس أيضًا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين يتخلفون عن سداد الغرامات.

وردًا على استفسارات "رويترز"، قالت تريشيا ماكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان: "ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الهاتف المحمول (CBP Home) لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور."

وأضافت: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب، من بينها غرامة قدرها 998 دولارًا أمريكيًا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي."

وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من قضاة الهجرة.

مراقبة حسابات المهاجرين على شبكات التواصل الاجتماعي

وفي 10 أبريل الماضي، قالت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة إنها بصدد التدقيق في حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وإلغاء تأشيرات أو تصاريح إقامة لأشخاص ينشرون محتوى تصنفه إدارة الرئيس دونالد ترامب "معاديًا للسامية".

وستُعتبر "معادية للسامية" أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية"، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله والحوثيون.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا مكلوفلين أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول (للدستور، الذي يكفل حرية التعبير) للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".

وتدخل التدابير حيز التنفيذ على الفور وتطبق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (جرين كارد).

حملة صارمة على الهجرة في الولايات المتحدة

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية شهر مارس إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.

وقال روبيو إن المواطنين غير الأمريكيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأمريكيون وأن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.

وكان ترامب قد أطلق حملة صارمة على الهجرة فور توليه الرئاسة في يناير الماضي، في خطوة مثّلت اختبارًا لحدود القانون الأمريكي فيما يتعلق بتكثيف إجراءات الاعتقال والترحيل.

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