الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لفعل ما يراه مناسبا في غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن عن مسؤولين إسرائيليين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا في غزة.

 

نتنياهو يعلن بدء تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب قررت تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس، لافتا إلى أن هذا يساعد في استعادة الأسرى.

وأضاف نتنياهو مساء اليوم الإثنين: بعد الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع.

وتابع نتنياهو: أنا مع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر لكن بعد انتهاء الحرب.. لا يمكن أن ينشغل ضباط الجيش وقادته بالبحث عن محامين للدفاع عنهم وهم في خضم الحرب، وأي لجنة تحقيق حكومية يجب أن تضم ممثلين للائتلاف الحكومي والمعارضة.

 

خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها

وبحسب «فرانس برس»، وافق المجلس الأمني المصغر في ‎إسرائيل، الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

 

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى نتنياهو غزة حماس توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

مواد متعلقة

عائلات الأسرى تصعد ضد نتنياهو وتطالب جيش الاحتلال بكشف خطة القتال الجديدة

رغم تهديد ترامب وإنفاق 7 مليارات دولار، جماعة الحوثيين مازالت تمتلك زمام المبادرة

انطلاق مظاهرات في تل أبيب بعد التصديق على توسيع العملية العسكرية بغزة

نتنياهو يعلن بدء تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس

الأكثر قراءة

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

فخري الفقي يكشف عن قرض جديد من صندوق النقد لمصر

مشكلته مع الإدارة والجمهور، تعليق مثير للجدل من بيسيرو بسبب زيزو

رنا رئيس تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة

ترتيب فرق مجموعة تحديد بطل الدوري بعد الجولة الرابعة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة حول أزمة البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

معجزة نبي الله صالح وكيف خرجت الناقة من الجبل

المزيد
الجريدة الرسمية