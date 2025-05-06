218.6 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب، 91.8 % صافي تعاملات المصريين.. وخبير: تصريحات ترامب أدت لتذبذب أسواق المال والبورصة المصرية تحاول التماسك قرب 32200 نقطة

البورصة المصرية، استطاع سوق الأوراق المالية فى مصر خلال تداولات اليومين الماضيين، بداية تداولات مايو أن يحقق المكاسب والأرباح، على الرغم من تلون المؤشرات بالأحمر فى معظم الجلسات ولكن القوى الشرائية تعود لتنقذ عمليات التداول فى السوق المصرى، كما ان البورصة المصرية لا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية.

وخلال السطور التالية تعرض “فيتو” أبرز محطات سوق المال خلال جلسات اليومين الماضيين، وأهم التوقعات خلال جلسة اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025.

اقرأ التالي: أبرز محطات أداء البورصة المصرية خلال أبريل.. 540.9 مليون جنيه صافي مبيعات العرب.. ومكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية.

مؤشرات التداول، فيتو

218.6 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال جلسة الإثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 89.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5 %و العرب على 5.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 218.6 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 60.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9 % وسجل العرب 5.7 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.092,9 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 661.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة المصرية، فيتو

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

91.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع نسبة 91.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.8 % والعرب على 6.4 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 35.2 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 85.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9 % وسجل العرب 5.7 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.311,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 601 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية تحاول التماسك قرب 32200 نقطة لاستعادة المسار الصاعد

ومن جانبه، قال نبيل فرج خبير أسواق المال: إن ما شهده شهر أبريل الماضي من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على عدة دول، أدى لتذبذب أسواق المال عالميا، وأثر سلبيا على السوق المحلية، حيث إن البورصة المصرية تحاول التماسك قرب 32200 نقطة لاستعادة المسار الصاعد.



وأضاف فرج أن ما حدث بنهاية جلسة تداولات أمس من هبوط جماعي للمؤشرات كان متوقعا، خاصة مع انخفاض القوى الشرائية.



وتابع قائلا: أن مستويات 31300 و31600 تعد مناطق دعم جيدة يستطيع من خلالها المؤشر الرئيسى التعافي والعودة نحو الصعود، مشيرا إلى أنه مرشح للتحرك بطريقة عرضية بينهما مع إمكانية الارتداد عن قمة 33000 في نهاية مايو الجاري.



ولفت إلى أن التحرك في القطاع العقاري كان إيجابيا، كما ستشهد أسهم قطاعي النقل والتجارة نشاطًا، بالأخص في الأغذية، مستفيدة بنتائج القوائم المالية المميزة عن عام 2024 والتي تضمنت زيادة الإيرادات والأرباح.





نبيل فرج، فيتو



تداولات آخر جلسات شهر أبريل

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

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