أبرز محطات أداء البورصة المصرية خلال أبريل.. 540.9 مليون جنيه صافي مبيعات العرب.. ومكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل 2025 حالة من التباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها التطورات الاقتصادية الداخلية، وتحركات أسعار الفائدة، إلى جانب تغيرات الأسواق العالمية وبينما حاولت بعض القطاعات تحقيق مكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين المحليين والعرب، واجهت قطاعات أخرى ضغوط بيع دفعت المؤشرات للتراجع في بعض الجلسات وتستعرض “ فيتو " خلال السطور التالية أبرز محطات أداء البورصة خلال أبريل، وأهم الاتجاهات التي سيطرت على حركة السوق، مع تحليل لأداء الأسهم القيادية وتوقعات المرحلة المقبلة.

البورصة المصرية - فيتو

540.9 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 88.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8 % والعرب على 7.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 18.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 540.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9 %و سجل العرب 5.7 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.276,2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 515.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

222.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 222.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.338 مليون ورقة منفذة على 430 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 153.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.762 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 9.26 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 90.74 % خلال الأسبوع.

البورصة - فيتو

38.5 مليار جنيه حجم أرباح البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي

حققت البورصة المصرية أرباحا بلغت 38.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.7%.

تداولات آخر جلسات شهر أبريل

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

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