أميرات الفراولة يخطفن الأنظار بكرنفال الربيع في الإسماعيلية (صور)

تشهد محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، انطلاق فعاليات كرنفال عربات الزهور والاحتفال بأعياد الربيع، والتي تنطلق من شارع محمد على، وفى حضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

كما تستعد أميرات الفراولة للمشاركة في عرض الظهور حيث ظهرن بمظهر خطف الانظار بخاصة مع ارتدائهن الفساتين الحمراء المبهجة.

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو



فعاليات الاحتفال بعيد الربيع

وتشمل فعاليات الاحتفال بأعياد الربيع فى الإسماعيلية، عرض لسيارات وعربات الزهور التى تعدها الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، كما تفتتح عدد من المعارض الخاصة ببيع الزهور على هامش الاحتفال.

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو

الإعلان عن أسماء الفائزات في مسابقة أميرات الفراولة

وخلال مراسم احتفالية محافظة الإسماعيلية باعياد الربيع يتم الإعلان عن أسماء الفائزات في مسابقة أميرات الفراولة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفقرات والعروض الفنية للفنون الشعبية.



وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد في وقت سابق اجتماعًا لمناقشة التجهيزات لاحتفالات الربيع.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة التجهيزات للاحتفالية بالإضافة إلى عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو

اختيار تصاميم عربات الزهور

وأوضح "عصام" إلى أنه خلال الاحتفال سيتم اختيار أجمل ثلاثة تصاميم لثلاث عربات مزينة بالزهور وحصولهم على جوائز من خلال لجنة مشكلة.

الإعلان عن تفاصيل أميرات الفراولة

وأوضح مدير إدارة السياحة أنه سيتم الإعلان عن أميرات الفراولة بالإسماعيلية بفترة وجيزة، على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ لضمان وصول الإعلان إلى جميع المواطنين.

وأضاف أنه جاري استحداث عدد من الفقرات الفنية والتي ستعرض خلال الاحتفال، كما سيقام هذا العام معرضًا لوحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر يشمل عرض منتجات غذائية ومشروبات وأشغال يدوية وذلك على امتداد شارع محمد علي.

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو

أميرات الفراولة، فيتو

تنظيم معرض للزهور

وأضاف عصام، أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور لمدة ثلاثة أيام وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور.

واستعرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم فى تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضاري أمام زوار المحافظة.



كواليس كرنفال الربيع بالإسماعيلية، فيتو

كواليس كرنفال الربيع بالإسماعيلية، فيتو

ووجه الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية والإسعاف وبنك الدم والحماية المدنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة برفع درجة الاستعداد بالمحافظة وكافة الأندية والشواطئ لمواجهة أي طارئ يواجه المحافظة.

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