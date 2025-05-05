الإسماعيلية تحتفل بالربيع بموكب سيارات أسطوري (صور)

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، احتفالات كرنفال عيد الربيع، والذي يضم عددا من الفعاليات منها: عرض لسيارات المحافظة المزينة بالزهور، والقطار المكشوف لأميرات الفراولة، ومعرضا للزهور، وذلك تزامنًا مع حلول فصل الصيف.

أبرز الحضور خلال مراسم الاحتفال

بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمديريات الخدمات.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

كرنفال أسطورى

وأقيم الكرنفال بشارع محمد علي، وسط حشد جماهيرى كبير، وبمشاركة عدد من السيارات المزينة بالزهور ومجسمات ولوحات فنية تمثل أهم ما يميز مراكز ومدن المحافظة وأحياءها الثلاث من مشروعات مقامة على أرض الإسماعيلية.

بدء موسم الصيف في محافظة الإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بهذا الكرنفال تعلن عن بدء موسم الصيف واستعدادها لاستقبال ضيوفها من جميع المحافظات لقضاء فترات ممتعة، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات لاستقبال ضيوف الإسماعيلية.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

انطلاق احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة

وقد انطلقت الاحتفالات الساعة ٥ عصرًا من أمام ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، بافتتاح المحافظ لمعرض الزهور والذي يضم معرضًا لجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وهيئة قناة السويس وأحد المشاتل الخاصة.

ويستمر المعرض لمدة ٣ أيام ويضم ١٠٠ صنف وشتلة من النباتات المعمرة و١٠ شتلة من النباتات الحولية ومنفذًا لبيع شتلات زهور الزينة للمواطنين، وقام جهاز التجميل والتطوير بتوزيع باقات الزهور والحلويات مزينة على شكل فراشات على الأطفال.

تلاه ديفلية العربات المزينة بالورود والذي يمثل عدة جهات حكومية وبعض الشركات الخاصة.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو





كما تم الاحتفال بأميرات الفراولة من بنات الإسماعيلية الصغار، كما هو معتاد في هذا الاحتفال والذي يمثل إرث ثقافي وتقليد مميز تشتهر به محافظة الإسماعيلية وارتبطت به الأجيال المختلفة.

ضمَّ الاحتفال أيضًا فقرات فنية وترفيهية مختلفة مصحوبة بماسكات وعرائس لرسم البهجة على الأطفال والكبار.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

وكانت محافظة الإسماعيلية قد وجهت دعوة عامة لأهالي محافظة الإسماعيلية لحضور احتفالات أعياد الربيع، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم.





وأشرفت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، على احتفالات أعياد الربيع بالمحافظة، والتي تتزامن مع بدء موسم الاجازات والأعياد حيث شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من زوار المحافظة، الأمر الذي يبشر بموسم صيفي كبير.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة، أنه طبقًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية فإن المحافظة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية، قامت بتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات الإسماعيلية والتأمين الصحي الشامل بالمحافظة على استقبال ومواجهة أي طارئ.

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

جانب من مراسم الاحتفال، فيتو

وعلى هامش الاحتفال بكرنفال الربيع قدمت مديرية الصحة بالإسماعيلية عددًا من الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن الخدمات الصحية شملت عدة تخصصات منها الجلدية والأسنان والمبادرات الرئاسية قياس ضغط وسكر والاعتلال الكلوي ومبادرة للصحة النفسية للشباب عن طريق qr code، ودليل وقائي ودليل التغذية السليمة.

وقد حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أميرات الفراولة، وكذلك التقاط الصور مع عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بعودة هذا الاحتفال مرة أخرى.

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