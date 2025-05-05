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محافظات

فتاة تنهي حياتها بحبة حفظ غلال بالإسماعيلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 أقدمت فتاة على إنهاء حياتها، بعد تناولها حبة غلة بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية

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انتحار فتاة في مقتبل العمر 

 وكان قد تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من النجدة يفيد بانتحار فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بإحدى قرى مدينة  القصاصين، بحبة غلة، وذلك لمرورها بحالة نفسية بعد فسخ خطبتها. 

 

البحث عن سبب الواقعة 

 وكان قد وجه العميد أحمد عليان مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وحدة مباحث المركز، بسرعة التحري عن الواقعة، وما هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحويلها إلى النيابة العامة والعرض على الطب الشرعي.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مركز ومدينة القصاصين فتاة تنهي حياتها بالإسماعيلية حبة غلة

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