«زيزي إبراهيم» تتحدى إعاقتها وتعلم زملاءها قيادة سيارات ذوي الهمم (فيديو )

فى صورة حياتية جديدة تجسدها إحدى الفتيات من متحدى الإعاقة، فى محافظ الإسماعيلية، تثبت للجميع من خلالها أنها تملك عزيمة جبارة تستطيع من خلالها تخطى الصعاب.

خرجت زيزى إبراهيم بطلة قصتنا وابنه محافظة الإسماعيلية، للحياة وهى تعانى من ضمور فى العضلات بمناطق عدة من الجسد أدى إلى حرمانها من السير على قدميها ليتحول ذلك العجز إلى طاقة جبارة قادرة على تشغيل مصنع كامل، حيث لم تستسلم لتلك الإعاقة.

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

وبدأت فى مواجهة الظروف القاسية، فقررت الحصول على دبلوم التجارة، ثم التحقت للعمل بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية.

بطولات رياضية فى البطولة العربية

وفي تصريحات خاصة لـ "فيتو" قالت زيزي إبراهيم البالغة من العمر 37 عاما، إن الاستسلام لا يعرف لها طريق حيث قررت رغم صعوبة إعاقتها واستحاله قيامها بأي تدريبات رياضية كما ذكر الأطباء من الحصول على البطولة العربية في لعبة تنس الطاولة، فأخذت على عاتقها أن تحقيق هذه البطولة هو تحد جديد يضاف إلى رصيد إنجازاتها التي تسمى لدى البعض بالمستحيل.

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

زيزى إبراهيم ابنه الإسماعيلية، فيتو

ولفتت إلى أن ما دفعها لتعلم قيادة السيارات المجهزة للمعاقين هو معاناتها خلال ركوبها لوسائل المواصلات، حيث كانت تتعرض لحالات تنمر من سائقي التاكسي في الإسماعيلية لرفضهم إعانتها على الركوب وذلك لأنها تستخدم كرسي متحرك، فيمتنع السائقون عن مساعدتها في ركوب السيارات الأجرة، فلجأت إلى أحد زملائها ليعلمها قيادة السيارة والتي تعلمتها في يوم واحد وبالفعل حصلت على سيارة مجهزة للمعاقين لتتحول بعد ذلك لفتاة تساعد كل زملائها من ذوي الهمم، حيث تقوم بتعليمهم قيادة السيارات المجهزة للمعاقين، وذلك لرفع الحرج عنهم خلال ركوبهم المواصلات العامة.

تعليم قيادة السيارات للمعاقين

وتمنت زيزي إبراهيم ابنه الإسماعيلية، أن يتم اعتمادها من إدارة مرور الإسماعيلية كمدربة متطوعة لقيادة السيارات المجهزة لذوي الهمم.

كما طالبت كافة المسئولين ضرورة عمل ممرات مخصصة لذوي الهمم بكافة الأماكن العامة، وكذا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

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