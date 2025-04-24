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خارج الحدود

بريطانيا ترفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية.

 محادثات مع الرئيس أحمد الشرع

وفي وقت سابق، قال عضو الكونجرس الأمريكي كوري ميلز لوكالة "بلومبرج": أجريت محادثات مع الرئيس أحمد الشرع بشأن شروط رفع العقوبات وتحقيق السلام.

ضمان تدمير أي سلاح كيميائي من عهد الأسد

وأضاف عضو الكونجرس الأمريكي: “طلبت من الرئيس الشرع ضمان تدمير أي سلاح كيميائي من عهد الأسد وتنسيق مبادرات مكافحة الإرهاب”.

وتابع: سأسلم رسالة من الرئيس الشرع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا

وختم تصريحاته بالقول: نريد توضيحات حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا وتقديم ضمانات لإسرائيل.

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