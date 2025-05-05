أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 2 مليار جنيه.. ارتفاع متواصل في سعر جرام الذهب.. هل يوجد بنزين مغشوش في محطات الوقود؟

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع متواصل في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

سعر الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب من جديد فى ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025 بنحو 25 جنيها، فى السوق المحلية بالصاغة.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5395 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4045 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر جرام الذهب حوالى، 37760 جنيها.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية



أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD الجديدة في مايو 2025

سيارات هيونداي، شهدت أسعار سيارات هيونداي النترا AD موديل 2025، المصنعة محليا، استقرارًا في الأسعار خلال شهر مايو الجاري، خلال مايو 2025 داخل المعارض المصرية.

ووفقًا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي أسعار السيارات خلال شهر مايو والتي لم تشهد أي تغير سعري وأخطر بذلك أصحاب المعارض والتجار ونرصد في التقرير التالي سعر السيارة:



يصل سعر سمارت بسعر 990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

يصل سعر مودرن مليون و70 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر توب لاين مليون و175 ألف جنيه بنفس السعر السابق.





مواصفات وسائل أمان لسيارات هيونداي النترا AD

_مكابح مضادة للانغلاق

_ وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا

_وكاميرا للرؤية الخلفية

_ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

_وجهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

_ وحساس مطر اوتوماتيك

_ بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق

_ ومقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

_وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

_وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

_وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة،

_وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.



هل يوجد بنزين مغشوش في محطات الوقود؟ شعبة المواد البترولية ترد

كشفت الشعبة العامة للمواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حسن نصر، حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة تتعلق بانتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود.

وقال «نصر » لـ«فيتو» إنه لا توجد مشكلة في المواد البترولية، وأن ما يثار بشأن وجود أعطال في السيارات متأثرة بغش البنزين، كلام غير صحيح، ويندرج تحت مخططات تكدير السلم العام، وأحد الشائعات التي يتم ترويجها بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار.

وأضاف أن هناك رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين، تبدأ من شركات التقرير وصولًا إلى المحطات، إذ تحرص كل شركة على استمرار الحصول على عينات من المواد البترولية لتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وتابع: إضافة إلى الحملات التموينية المستمرة للرقابة على المحطات، لمراجعة البيانات المحطات، والتأكد من وجود مخالفات، وأخد عينات يومية من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

واستطرد: أتحدى أن يكون أحد واجه مشكلة وقام بتحرير محضر، إذ لا يوجد شكوى رسمية تثبت أو تؤكد تضرر مواطن من البنزين، أو ثبت أن هناك محطة عليها مخالفات غش في البنزين.

وأشار إلى أن البنزين لا يمكن غشه؛ إذ لا يوجد طرق لغش البنزين، فالبنزين لن يضاف له الماء مثلًا أو إضافات أخرى، وهذه اتهامات بالباطل.

وقال: أن الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمتابعة الشائعات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غش البنزين، لمعرفة مروجي هذه الشائعات وأهدافهم، فهي اتهامات باطلة لإثارة البلبلة.

وعلى صعيد أخر، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا.

ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط

كشفت مجموعة أورنچ عن تعيين المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي الحالي لأورنج مصر، في منصب الرئيس التنفيذي لأورنچ إفريقيا والشرق الأوسط خلفا لجيروم هينيك وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025 كما ينضم شاكر إلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة اورنچ.

فترة مليئة بالتحديات

وتولى شاكر قيادة أورنچ مصر خلال فترة مليئة بالتحديات، ونجح خلالها في إحداث تحول كبير ساهم في استعادة نمو الشركة وربحيتها وتعزيز مكانتها السوقية.

يذكر أن أورنچ إفريقيا والشرق الأوسط تضم ١٨ دولة وهي تعد المحرك الأساسي للنمو في مجموعة اورنچ.

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21658.9 جنيه للطن، بارتفاع 432 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.



بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10364.5 جنيه للطن، بارتفاع 835 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 15911.5 جنيه، بارتفاع 692 جنيهًا عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 5 آلاف جنيه و24 ألف جنيه.

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22532 جنيها للطن، بارتفاع يقدر بـ 297 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 419.3 جنيه، بانخفاض 9.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 387.6 جنيه، بانخفاض 17 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ووفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 413.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 383.7 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 349.4 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 389.4 جنيه في الأسواق، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.



البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، وثبت مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

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