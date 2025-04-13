الأحد 13 أبريل 2025
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اقتصاد

إطلاق مسابقة Orange Social Venture للمشروعات الناشئة بجوائز 70 ألف يورو

مسابقة الشركات الناشئة،
مسابقة الشركات الناشئة، فيتو

كشفت "أورنچ مصر" عن فتح باب التقدم للدورة الخامسة عشرة من مسابقة المشروعات الناشئة  Orange Social Venture Prize ((OSVP لعام 2025، حيث تكرم المسابقة التي يبلغ مجموعة جوائزها 70 ألف يورو، الشركات والمشروعات الناشئة التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي لتطوير حلول للتحديات المجتمعية.

لجنة تحكيم المسابقة

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة المحلية، حيث يبدأ تلقي طلبات الشركات الراغبة في المشاركة حتى موعد أقصاه 18 مايو 2025، على أن تقوم لجنة تحكيم مكونة من قادة وكوادر مجتمع ريادة الأعمال وممثلين عن أورنچ بتقييم المشروعات واختيار 3 شركات محلية فائزة للتأهل إلى المرحلة الدولية من المسابقة للتنافس مع بقية المتأهلين من الدول الأخرى على 3 جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بواقع 25 ألف يورو للفائز بالمركز الأول، و15 ألف يورو للمركز الثاني و10 آلاف يورو للمركز الثالث.

جائزة لرائدات الأعمال 

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خصصت المسابقة جائزة كبرى لرائدات الأعمال للعام الخامس على التوالي، حيث ستختار كل مسابقة محلية ما يصل إلى 3 شركات تقودها أو تشارك في تأسيسها سيدات، للمنافسة على "الجائزة الدولية للمرأة" بقيمة 20 ألف يورو.

وأكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والاعلام والاتصال المؤسسي بـ"أورنچ مصر"، أنه فى  ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاع التكنولوجي ومجال ريادة الأعمال نلتزم  بتوفير منصة تسهم في توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين المجتمعات والبيئة.

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