رئيس "المواد البترولية" السابق يتوقع سعر بنزين 92 حال رفع الدعم ويكشف موعد التحرك القادم

أسعار المواد البترولية، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إن أسعار البنزين لا تزال مدعومة جزئيًّا، رغم اقترابها من تكلفة الإنتاج الحقيقية، مشيرًا إلى أن سعر لتر بنزين 92 قد يصل إلى نحو 20 جنيهًا حال رفع الدعم بالكامل.

تصحيح أسعار الطاقة وتحريك أسعار المواد البترولية

وأضاف عرفات، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة “أزهري”، أن ارتفاع اسعار المواد البترولية الأخيرة بنسبة تصل إلى 15%، وأن بدا كبيرًا على المواطنين، إلا أنه جزء من مسار طويل لتصحيح أسعار الطاقة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

إلى متى تبقى اسعار المواد البترولية على وضعها الحالي ؟

وتابع: “الدولة تتحرك باتجاه تحرير الأسعار تدريجيًا، ومن المتوقع أن تظل الأسعار على حالها حتى مراجعة أكتوبر المقبل، رغم التراجع النسبي في أسعار النفط عالميًّا”.

سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكلفة النقل والتكرير

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية السابق أن أبرز العوامل المؤثرة في تسعير البنزين ليست فقط الأسعار العالمية للنفط، بل تتضمن أيضًا سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكلفة النقل والتكرير والتوزيع، فضلًا عن الأعباء الضريبية.

مشكلة ارتفاع سعر الدولار

وتابع: “حتى مع انخفاض أسعار النفط، فإن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يلتهم أي وفورات محتملة”.

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