السبت 03 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات نيسان في مصر

أسعار سيارات نيسان
أسعار سيارات نيسان في مصر، فيتو

سيارات نيسان، شهدت الساعات الماضية كثرة البحث على مؤشرات جوجل عن أسعار سيارات نيسان في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار داخل المعارض المصرية.

 

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  نيسان صني موديل 2026، والتي شملت  4 فئات في متناول الكثير من الفئات المصرية وهي كالتالي:

 

أسعار سيارات نيسان صني 2026 في مصر 

يصل سعر  الفئة الأولى M/T نحو 645 ألف جنيه

 
يصل سعر الفئة الثانية A/T مايقرب من 695 ألف جنيه
 

يقترب سعر الفئة الثالثة A/T EX بنحو 765 ألف جنيه

 

بلغ سعر الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بنحو 795 ألف جنيه
 

أسعار سيارات  نيسان  قشقاي في مصر 

 

يصل سعر الفئة الأولى نحو  1.499.000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1.640.000 

يبلغ سعر الفئة الثالثة  1.749.000 جنيه

بينما يقترب سعر الفئة الرابعة 1.929.000 جنيه 

مواصفات سيارات نيسان قشقاي في مصر 

حصلت سيارات نيسان قشقاي صني على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 حصان مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.
 

مواصفات الامان والسلامة لسيارات نيسان  صني 

-2 وسائد هوائية

- فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- عجلة القيادة كهربائية

-مصابيح ضباب أمامية هالوجين

- مصابيح خلفية LED

- مرايات جانبية كهربائية

- مكيف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

- زجاج كهربائي

- قفل مركزى

- إمكانية طى المقاعد الخلفية

- مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي

- عجلة القيادة متعددة الوظائف

- مدخل AUX- مكبرات صوتية

- جنوط 15 بوصة

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