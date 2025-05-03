أسعار سيارات نيسان في مصر

سيارات نيسان، شهدت الساعات الماضية كثرة البحث على مؤشرات جوجل عن أسعار سيارات نيسان في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار داخل المعارض المصرية.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات نيسان صني موديل 2026، والتي شملت 4 فئات في متناول الكثير من الفئات المصرية وهي كالتالي:





أسعار سيارات نيسان صني 2026 في مصر

يصل سعر الفئة الأولى M/T نحو 645 ألف جنيه



يصل سعر الفئة الثانية A/T مايقرب من 695 ألف جنيه



يقترب سعر الفئة الثالثة A/T EX بنحو 765 ألف جنيه

بلغ سعر الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بنحو 795 ألف جنيه



أسعار سيارات نيسان قشقاي في مصر

يصل سعر الفئة الأولى نحو 1.499.000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1.640.000

يبلغ سعر الفئة الثالثة 1.749.000 جنيه

بينما يقترب سعر الفئة الرابعة 1.929.000 جنيه

مواصفات سيارات نيسان قشقاي في مصر

حصلت سيارات نيسان قشقاي صني على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 حصان مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.



مواصفات الامان والسلامة لسيارات نيسان صني

-2 وسائد هوائية

- فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- عجلة القيادة كهربائية

-مصابيح ضباب أمامية هالوجين

- مصابيح خلفية LED

- مرايات جانبية كهربائية

- مكيف هواء يدوي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

- زجاج كهربائي

- قفل مركزى

- إمكانية طى المقاعد الخلفية

- مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي

- عجلة القيادة متعددة الوظائف

- مدخل AUX- مكبرات صوتية

- جنوط 15 بوصة

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