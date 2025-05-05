الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير لبرج العرب لمواجهة المصري

أعلن النادي الأهلي تنظيم رحلات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الخميس المقبل، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام المصري في بطولة الدوري.

ويبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة “فان أي دي” الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90.

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