مدرب الكونغو الديمقراطية: الفوز على أفريقيا الوسطى خطوة للتأهل وعبد الله يلتزم الصمت

أمم افريقيا للشباب، أبدى جاي بوكاسا، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية سعادته البالغة بالفوز الكبير الذى حققه على إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، التى أقيمت اليوم بإستاد السويس الجديد.

تصريحات بوكاسا فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة

وقال بوساكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حققنا ما خططنا له، كنا نأمل فى تقديم أداء جيد والخروج بنتيجة طيبة وهو ما حدث بالفعل، والفوز على فريق إفريقيا الوسطى العتيد، يمثل لنا خطوة مهمة جدًا نحو التأهل للدور المقبل فى البطولة.

واضاف بوكاسا: جئنا من أجل تحقيق نتائج طيبة للكرة الكونغولية وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فى البطولة ونحن نستطيع ذلك لكننا نخطط لكل مباراة على حدة.

مواجهة السنغال ستكون صعبة

وعن مواجهته المقبلة أمام السنغال حاملة اللقب، قال بوكاسا: المباراة ستكون قوية وصعبة بكل تأكيد، لكننا سنخوضها أيضًا بحثًا عن الفوز رغم قوة الفريق السنغالي.

فى المقابل، التزم ستيفان عبد الله، المدير الفني لإفريقيا الوسطى الصمت، واكتفى بالتأكيد لمساعديه أن حكم المباراة تحامل عليهم فى بعض القرارات، وطالب لاعبيه بنسيان نتيجة اللقاء والاستعداد للمباراة الأخيرة فى المجموعة والمقررة إقامتها أمام غانا.

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