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أخبار مصر

وزير العمل: توفير 378 ألف فرصة عمل حتى أبريل 2025

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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كشف محمد جبران وزير العمل أن الوزارة وفرت 378 ألف فرصة عمل خلال من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ملتقيات التوظيف التي نظمتها.

 

نشرات توظيف 

وأكد وزير العمل  أن الوزارة تعلن عن الوظائف من خلال نشرات توظيف نصف شهرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التواصل مع المصانع والشركات لمعرفة احتياجاتها، وتوفير فرص العمل من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات التابعة لمديريات العمل.

 

المشروعات القومية العملاقة

وأشار وزير العمل في تصريحات خاصة أنه لعبت المشروعات القومية العملاقة دورًا كبيرًا في تخفيض نسبة البطالة خلال السنوات العشر الماضية، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 6.4%، بفضل المشروعات العملاقة والدور الذي تقوم به الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني.

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