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أخبار مصر

شبورة مائية على هذه الطرق، والأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية غدا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 06- 05- 2025 في محافظة الفيوم

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، والتى تبدأ تدريجيا من يوم الثلاثاء غدا على أغلب الأنحاء لتتجاوز الثلاثينيات بالقاهرة الكبرى، وتقترب من الأربعينيات في الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود  طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارعلى  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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