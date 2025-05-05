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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية , فيتو

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلى ٤ يونيو ٢٠٢٥.

 

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى


وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى كالاتى:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء  ومادة التربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو:  مادة العلوم ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة

موعد امتحان مادة المستوى الرفيع للشهادة الاعدادية

 

وعن مواد المستوى الرفيع  للمدارس الفرنسية الرسمية لغات فجاءت كالتالى:

يوم الثلاثاء 20 مايو: مادة الفرنساوى " لغة أجنبية أولى"

يوم الأربعاء 21 مايو  : مادة اللغة الإنجليزية" لغة أجنبية ثانية"

ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية أو الإسبانية او الإيطالية أو الصينية مادة المستوى الرفيع بالمدارس المتميزة لغات والمدارس الرسمية المتميزة  يوم الأربعاء 21 مايو

 


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر  .

وأشارت سماح إبراهيم مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في  الفترة من الأربعاء  ٢١ مايو  إلى الثلاثاء ٢٧ مايو، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من الخميس ٢٢ مايو إلى الاثنين ٢٦ مايو، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الخميس ٢٢ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت ٣١ مايو  حتى الاربعاء ٤ يونيو،  وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت  ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٧ مايو.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء  والأربعاء الموافقين ٢٠، ٢١ مايو، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم السبت ١٧ مايو حتى الأربعاء ٢١ مايو،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم السبت ١٧ مايو إلى يوم الإثنين ١٩ مايو، كما سيتم التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا  من يوم الأحد ١١ مايو حتى الخميس ١٥ مايو،  بينما يتم التقييم النهائي اعتبارا من يوم الأحد ١٨ مايو حتى الخميس ٢٢ مايو.

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