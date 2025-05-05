الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

تخفيض أسعار 3 سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار البيض والدواجن
اسعار البيض والدواجن

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار3 سلع غذائية رئيسية تشمل السكر، الدواجن، والبيض، وذلك في جميع منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية .

 

أسعار السلع الجديدة بالمجمعات الاستهلاكية 

 

وجاءت أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها داخل المجمعات الاستهلاكية 

السكر: انخفض سعر الكيلو ليُباع بسعر 30 جنيهًا فقط بدلا من سعر 35 جنيهًا.

 

الدواجن: سجل الكيلو سعرًا جديدًا يصل إلى 125 جنيهًا بدلا من 135 جنيها، بانخفاض واضح عن السوق الخارجي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

 

البيض: بلغ سعر طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 140 و150 جنيهًا في بعض الأسواق.

 

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  أن هذا التحرك يأتي في سياق تدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق المحلي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تدفق السلع بكميات كافية ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

 

 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والسكر والبيض  داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين المجمعات الاستهلاكية شريف فاروق وزير التموين

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