تصل لـ100ألف ريال، السياحة والآثار تعلن عقوبات رادعة للمخالفين في موسم الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين في أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي لأداء هذه المناسك.

قائمة عقوبات مخالفة موسم الحج

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه لشركات السياحة أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار بشأن التعميم الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التي تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

وتضمن الخطاب معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل الى 20 ألف ريال سعودي لكل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون تصريح.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم معاقبة كل من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو يحاول القيام بالدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

عقوبات إصدار تأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج

وأشار الخطاب إلى أنه يتم توقيع غرامة مالية 100 ألف ريال سعودي لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص حاول أداء فريضة الحج دون تصريح أو الدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم بكافة أنواعها، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة والبقاء فيها.

وأوضح الخطاب أنه سيتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

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