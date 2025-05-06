بناء على توجيهات الرئيس.. «فيتو» تكشف خطة الأوقاف لتحويل المساجد إلى منصات تعليمية.. الوزارة تسعى إلى استعادة الدور الغائب لـ«بيوت الله»

فتح حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ضرورة أن تتحول المساجد إلى أماكن للعبادة والتعليم على حد سواء، وذلك خلال كلمته فى حفل تخريج الدفعة الثانية من أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، النقاش حول الدور الجديد الذى يجب أن تؤديه المساجد فى ظل التغييرات التى يعيشها المجتمع المصرى حاليًا، وتأتى هذه التوجيهات فى وقت يعانى فيه المجتمع المصرى من عجز شديد فى أعداد المدارس، إذ تضم المنظومة التعليمية فى مصر حوالى 550 ألف فصل دراسي، إلا أن هناك عجزًا يقدر بنحو 250 ألف فصل إضافى لتلبية الاحتياجات التعليمية الحالية.

هذا العجز يسهم بشكل كبير فى زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث تصل الكثافة فى بعض المدارس إلى مستويات مرتفعة للغاية، ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ خطط لتقليل الكثافات، من خلال استحداث فصول جديدة، وتطبيق نظام الفترتين الدراسيّتين فى بعض المدارس، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلاب.

على الجانب الآخر، تشير الإحصاءات إلى أن وزارة الأوقاف تمكنت منذ أول يوليو 2024م وحتى الآن من افتتاح 1306 مساجد، منها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، كما وصل عدد المساجد التى تم فرشها منذ يوليو 2014م إلى 13387 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و653 مليون جنيه.

وفى هذا السياق، أكدت مصادر خاصة لـ”فيتو” من داخل وزارة الأوقاف أن الوزارة تعمل بالفعل على تجهيز خطة مكبرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز الدور التعليمى للمساجد، ويأتى ذلك بالتزامن مع مبادرة عودة “الكتاتيب” التى أعلنت عنها الوزارة سابقًا، حيث تم التأكيد على أن دور هذه الكتاتيب لن يقتصر على تحفيظ القرآن الكريم فحسب، بل سيمتد ليشمل تعليم مبادئ وأساسيات الحساب واللغة العربية، لتكمل هذه الكتاتيب الدور الذى تقوم به المدارس.

وأوضحت المصادر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يؤكد باستمرار فى لقاءاته مع قيادات الوزارة أن المسجد لم يكن يومًا مجرد مكان لأداء الصلاة فقط، بل كان عبر التاريخ مركزًا للحياة العلمية والثقافية والاجتماعية.

وتسعى الوزارة حاليًا إلى استعادة هذا الدور الشامل، بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية، دون المساس بالهوية الدينية للمسجد، بل عبر تعظيم دوره كمنارة للعلم والفكر المستنير، وملتقى يجمع بين مختلف فئات المجتمع، وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على تطوير برامج وأنشطة جديدة تجعل من المسجد مؤسسة مجتمعية متكاملة، بما يشمل تنظيم لقاءات ثقافية، وندوات دينية، وبرامج توعوية موجهة للشباب، بما يعزز ثقافة الحوار والانتماء الوطني.

كما علمت “فيتو” أن هناك تعليمات صادرة لكافة المديريات بأهمية تفعيل الندوات الثقافية، والدروس التوعوية، واللقاءات المفتوحة التى تجمع العلماء بالجمهور لمناقشة قضايا الحياة اليومية فى ضوء القيم الإسلامية السمحة، كما تسعى الأوقاف إلى تعزيز دور المسجد أيضًا فى تنمية المجتمع من خلال مبادرات تعليمية وتثقيفية متعددة وشاملة.

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