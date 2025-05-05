القائمة الكاملة للفائزين بحفل الجوائز الكوري بيكسانغ للفنون 2025

بُثَّ منذ قليل حفل توزيع جوائز بايكسانغ “Baeksang Arts Awards 2025”، أكبر حفل توزيع جوائز في كوريا الجنوبية، والذي يُكرِم أفضل القصص والدراما وأفضل الممثلين لهذا العام في السينما والتلفزيون والمسرح، في نسخته الحادية والستين في 5 أبريل 2025.

وقد صدرت النتائج، فبينما حصد مسلسل "عندما تمنحك الحياة يوسفي"، أحد أكثر المسلسلات الكورية شهرةً، جوائز كبرى، خسر ممثلاه، بارك بو غوم وآي يو، جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة. وفي الوقت نفسه، خسر ممثلو مسلسل "العداءة الجميلة"، ثاني أكثر المسلسلات شهرةً، السباق، مع أنهم فازوا بأصوات الجمهور.

الفائزون بجوائز بيكسانغ للفنون 2025

وتستعرض فيتو في التقرير التالي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Baeksang Arts Awards 2025.

"عندما تمنحك الحياة اليوسفي" يفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي

فاز مسلسل نتفليكس الناجح "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"، المستوحى من قصة زوجين حقيقيين من جزيرة جيجو، ومن بطولة بارك بو غوم وآي يو، بجائزة بيكسانغ لأفضل مسلسل درامي.

وتدور أحداث المسلسل حول أوه آي صن وشريك حياتها غوان سيك، اللذين ظلا لا ينفصلان منذ الطفولة. ويتزوج حبيبا الطفولة اللذان تحولا إلى حبيبين في سن مبكرة ويواجهان مصاعب الحياة، مبتسمين رغم كل ما يصادفهما من خيبات أمل، متحدين معًا في مواجهة كل شيء - تربية أسرة، وتزويج أطفالهما، ومع استمرار الحياة، يفكران في أن الربيع القادم قد يكون أفضل.

وأُشيد بهذه الدراما الكورية، التي تتناول الحياة اليومية، كواحدة من أكثر المسلسلات تأثيرًا في الآونة الأخيرة، وحصد مسلسل "عندما تمنحك الحياة اليوسفي" بست ترشيحات، حصد فيها جوائز في فئات مثل أفضل سيناريو، وأفضل ممثل مساعد (تشوي داي هون)، وأفضل ممثلة مساعدة (يوم هاي ران).

فئة أفضل فيلم

فاز فيلم "هاربين"، من بطولة هيون بين، بجائزة أفضل فيلم. وتنافس الفيلم مع أفلام مثل "الحب في المدينة الكبيرة"، و"المسدس"، و"بيت الفصول"، و"الانتفاضة". في المقابل، فاز أوه سونغ ووك بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "المسدس".

وحصلت جون دويون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في "المسدس"، وتنافس معها كل من كيم جيون سو، وسونغ هيكيو، وتشو يوجيونغ، وكيم غوين.

أما جائزة أفضل ممثل، فقد فاز بها تشو جونغ سوك عن دوره في فيلم "الطيار"، وتنافس معها كل من يون جوسانغ، ولي بيونغ هون، ولي هيجون، وهيون بين.

قائمة الفائزين الكاملة: الدورة 61 من مهرجان بيكسانغ للفنون

فئة الأفلام

جائزة ديسانغ الكبرى: حروب الطبقات الطهوية

أفضل فيلم: هاربين

أفضل مخرج: أوه سونغ ووك - مسدس

أفضل مخرج جديد: أوه جونغ مين - بيت الفصول

أفضل ممثل: جو جونغ سوك - طيار الفائزة

أفضل ممثلة: جيون دو يون - مسدس

أفضل ممثل مساعد: يو جاي ميونغ - أرض السعادة

أفضل ممثلة مساعدة: كلوديا كيم - عائلة عادية

أفضل ممثل جديد: جونغ سونغ إيل - انتفاضة

أفضل ممثلة جديدة: روه يون سيو - اسمعني: صيفنا

أفضل سيناريو: شين تشول، بارك تشان ووك - انتفاضة

أفضل إخراج فني: جو يونغ ووك - انتفاضة (موسيقى)

جائزة غوتشي للتأثير: أرض هدوء الصباح

فئة الدراما التلفزيونية

الجائزة الكبرى: هونغ كيونغ بيو (تصوير سينمائي) - هاربين

أفضل دراما: عندما تمنحك الحياة يوسفي

أفضل مخرج: سونغ يون هوا - شك

أفضل سيناريو: ليم سانغ تشون - عندما تمنحك الحياة يوسفي

أفضل ممثل: جو جي هون - رمز الصدمة: أبطال تحت الطلب

أفضل ممثلة: كيم تاي ري - جونغ يون: ولادة النجم

أفضل ممثل مساعد: تشوي داي هون - عندما تمنحك الحياة يوسف

أفضل ممثلة مساعدة: يوم هاي ران - عندما تمنحك الحياة يوسفي

أفضل ممثل جديد: تشو يونغ وو - حكاية السيدة أوك

أفضل ممثلة جديدة: تشاي وون بين - الشك

أفضل برنامج منوعات: بونغ هيانغو

أفضل برنامج تعليمي: سبيشل-هاكجيون

أفضل إخراج فني: جانغ يونغ غيو - جونغنيون: ولادة النجم (موسيقى)

أفضل ممثل: شين دونغ يوب - الفائز

أفضل ممثلة: لي سو جي - الفائزة

جائزة الشعبية (للممثل): بيون وو سوك

جائزة الشعبية (للممثلة): كيم هاي يون

فئة المسرح

جائزة مسرح بيكسانغ: تونغسو-سوري - مسرح سيول متروبوليتان

جائزة مسرح الشباب: نادي غونغنوري - أحمر شفاه برائحة الفلفل المجفف والخوخ

أفضل تمثيل مسرحي: كواك جي سوك - يهود مالطا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.