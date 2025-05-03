نقل نجمة كورية إلى المستشفي آثر التسمم بأول أكسيد الكربون

نقلت إلكي تشونج، العضوة السابقة في فرقة الكيبوب CLC لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بعد أن فقدت الوعي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، حيث شارکت النجمة صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، من سريرها في المستشفى.

وقالت تشونج: "استيقظت صباح أمس بصداع، وكنت على وشك أن أقول أخذت دواء عندما تحول كل شيء فجأة إلى اللون الأبيض أمام عيني، وفقدت الوعي واصطدمت بكل شيء حولي"، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور بواسطة سيارة إسعاف، حيث تم تشخيصها بالتسمم بأول أكسيد الكربون، ويُعتقد أن السبب هو تسرب غاز.

وأضافت المغنية السابقة: "لم يكن هناك رائحة، ولا دخان، ولا صوت اعتقدت فقط أنني متعبة، وكنت أتألم من الصداع مؤخرًا. لم أكن أعرف شيئا".

تخضع تشونج حاليا لعلاج بالأكسجين في غرفة الضغط العالي وأكدت للمعجبين أن حالتها الآن مستقرة. كما أعربت عن امتنانها للأصدقاء الذين ساعدوها خلال الطوارئ.

شددت تشونج على أهمية التعرف على مخاطر أول أكسيد الكربون وحثت الآخرين على اتخاذ إجراءات وقائية من خلال ضمان التهوية المناسبة وتركيب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون.

ولدت إلكي تشونج في هونغ كونغ في عام 1998، وانضمت إلى CLC في عام 2016 وقامت بظهورها الرسمي الأول في صناعة الموسيقى الكورية غادرت وكالة Cube Entertainment والفرقة في فبراير.

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