وثائقي للمنتج الكوري لى سو مان يثير غضب جمهور "الكيبوب" حول العالم (فيديو)

أعلنت منصة "Prime Video" عن عرضها للفيلم الوثائقي الجديد "Lee Soo Man: The King of K-Pop" والذي يستعرض حياة ومسيرة المنتج الكوري الجنوبي لي سو مان، المؤسس وقائد الرؤية الإبداعية وراء شركة SM Entertainment إحدى أضخم شركات الترفيه الكوري.

ومن المقرر عرض الوثائقي، الذي سيعرض في 13 مايو 2025 عبر منصة Prime Video، والذي تبلغ مدته 107 دقائق، ويتولى إخراجه تينغ بو، ويتناول الفيلم محطات حاسمة من حياة لي سو مان، من بداياته كفنان شاب في مدينة جونجو الكورية، إلى تحوله إلى أحد أبرز صناع الموسيقى في آسيا والعالم.

The man who defined an era. Lee Soo Man: The King of K-Pop premieres May 13. pic.twitter.com/Bwc5QHGFHr — Prime Video (@PrimeVideo) April 29, 2025

ويضم الوثائقي مقابلات حصرية مع نجوم كبار من الجيل الحالي والقديم، من بينهم سوهون من فرقة EXO، تايونغ من NCT، عضوات aespa، ليتوك من Super Junior، كما يستعرض الفيلم التحديات التي واجهها لي سو مان خلال مسيرته المهنية، بما فيها الخلافات الداخلية في SM Entertainment والتي انتهت بيع حصته في الشركة عام 2023.

الفيلم الوثائقي لا يكتفى بتسليط الضوء على النجاحات الموسيقية بل يغوص في تأثيره الثقافي والاقتصادي، ودوره في تصدير الثقافة الكورية إلى العالم، وهو من إنتاج Amazon MGM Studios، ويُعد واحدًا من أبرز المشاريع التي تتناول نشأة وانتشار موجة الكيبوب من منظور صناعي وشخصي في أن واحد.

جدل وغضب الجمهور من وثائقي لي سو مان

وتسبب الوثائقي المرتقب في موجة كبيرة من الغضب بين جمهور البوب الكوري حيث حمل الفيديو التشويقي جزء لقب بـ “الجانب المظلم من الكيبوب” والذي عرض فيه صورة لجنازة الفنان الراحل جونجهيون عضو فرقة SHINEE السابق والذي توفي في عام 2017 منتحرا عن طريق التسمم بأحادي أكسيد الكربون.

وآتي هذا الغضب آثر التمجيد الذي وصفه المعجبين بـ"المبالغ به" وسط مزاعم بأن المنتج لى سو مان هو السبب الرئيسي للعديد من حالات الانتحار وايذاء النفس داخل شركة SM، وأن “الجانب المظلم” من الكيبوب هو أحد أكبر المشاركين بإنشائه واستمراره حتى اليوم، بعقود “العبودية” التي يجبر الفنانين على القبول بها وغيرها من الأنشطة التي أطلق عليها البعض “غير إنسانية”، وصاحب هذا الغضب دعوات عديدة بماقطعة الفيلم الوثائقي ومطالبات باعتذار المنتج الكوري لجونجهيون وعائلته.

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