الجمعة 02 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

I-DLE تطرح ألبومين جديدين في الذكرى السابعة لتأسيس الفرقة

فرقة ايدل، فيتو
فرقة ايدل، فيتو

أعلنت فرقة الكيبوب GI-DLE، التي بدأت مرحلة جديدة مسيرتها الفنية تحت الاسم المختصر i-dle، عن خطط مثيرة لإصدار ألبومين جدیدین خلال شهر مايو 2025، لاحتفال بمناسبة مرور سبع سنوات على

فاجأت الفرقة جمهورها العالمي بإصدار فيديو تشويقي يحمل عنوان "(for (G"، أظهرن فيه لمحات فنية بالأبيض والأسود وأعدن فيه تقديم أغنيتهن الأولى "LATATA" بنسخة ريمكس حماسية، مما يشير إلى تكريم ماضيهن بينما يتهيأن الخطوة جديدة في المستقبل.

وأصدرت الفرقة اليوم الموافق مايو ألبوم خاص مصغر بعنوان "(for (G" كهدية رمزية لمعجبيهم "Neverland"، احتفالا بالذكرى السنوية السابعة، والتي احتوت على 9 أغانٍ معاد تسجيلها، وكانت كالآتي:

1. LATATA (i-dle ver.)

2. HANN (Alone) (i-dle ver.)

3. Senorita (i-dle ver.)

4. Uh-Oh (i-dle ver.)

5. Oh my god (i-dle ver.)

6. LION (i-dle ver.)

7. i’M THE TREND (i-dle ver.)

8. DUMDi DIMDi (i-dle ver.)

9. HWAA (i-dle ver.)

ومن المقرر في 19 مايو 2025 أن تصدر الفرقة ألبومها المصغر الثامن في خطوة تعد الأولى منذ إصدارهن "I SWAY" في يوليو 2024

ويترقب الجمهور عودة i-dle بشكل جديد يعكس التزامهن بالفن والابتكار، مع وعود عديدة لمعجبيهم بمحتوى موسيقي متجدد يتماشى مع تطورهن الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

GI-DLE i-dle فرقة الكيبوب الكيبوب
ads

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 420 جنيها، أسعار أغلى الفواكه في السوق المصرية

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

ممدوح عباس: إقامة نهائي كأس مصر في ستاد القاهرة

ضربة قاسية للعالم، ترامب يقترح تعليق المساهمات الأمريكية في هيئات الأمم المتحدة

عرس ديمقراطي في نقابة الصحفيين.. إقبال كثيف على صناديق الانتخابات لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس.. وقرارات مهمة للجمعية العمومية لحماية المهنة

الموعد غير مناسب، نهائي كأس مصر يصطدم بوقفة عرفات (تقرير)

كواليس تواجد مندوب الأهلي في المجر لإنهاء صفقة بن رمضان

بيان عاجل من الرئاسة السورية بشأن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فذرهم في غمرتهم»، الشعراوي يوضح مدى استحقاق الكافرين للعذاب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أفعال النبي في شهر ذي القعدة والأعمال المستحبة فيه

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية المتاعب والمشقة

المزيد
الجريدة الرسمية