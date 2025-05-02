I-DLE تطرح ألبومين جديدين في الذكرى السابعة لتأسيس الفرقة

أعلنت فرقة الكيبوب GI-DLE، التي بدأت مرحلة جديدة مسيرتها الفنية تحت الاسم المختصر i-dle، عن خطط مثيرة لإصدار ألبومين جدیدین خلال شهر مايو 2025، لاحتفال بمناسبة مرور سبع سنوات على

فاجأت الفرقة جمهورها العالمي بإصدار فيديو تشويقي يحمل عنوان "(for (G"، أظهرن فيه لمحات فنية بالأبيض والأسود وأعدن فيه تقديم أغنيتهن الأولى "LATATA" بنسخة ريمكس حماسية، مما يشير إلى تكريم ماضيهن بينما يتهيأن الخطوة جديدة في المستقبل.

وأصدرت الفرقة اليوم الموافق مايو ألبوم خاص مصغر بعنوان "(for (G" كهدية رمزية لمعجبيهم "Neverland"، احتفالا بالذكرى السنوية السابعة، والتي احتوت على 9 أغانٍ معاد تسجيلها، وكانت كالآتي:

1. LATATA (i-dle ver.)

2. HANN (Alone) (i-dle ver.)

3. Senorita (i-dle ver.)

4. Uh-Oh (i-dle ver.)

5. Oh my god (i-dle ver.)

6. LION (i-dle ver.)

7. i’M THE TREND (i-dle ver.)

8. DUMDi DIMDi (i-dle ver.)

9. HWAA (i-dle ver.)

ومن المقرر في 19 مايو 2025 أن تصدر الفرقة ألبومها المصغر الثامن في خطوة تعد الأولى منذ إصدارهن "I SWAY" في يوليو 2024

ويترقب الجمهور عودة i-dle بشكل جديد يعكس التزامهن بالفن والابتكار، مع وعود عديدة لمعجبيهم بمحتوى موسيقي متجدد يتماشى مع تطورهن الفني.

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