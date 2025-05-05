الإعدام شنقا لسائق صدم شخصا بسيارة ومر فوق جسده عدة مرات عمدا بالقليوبية

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، إحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بتهمة قتل شخص صدمه بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقي المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "ص ع ص"، سائق، 42 سنة، مقيم سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 5 / 2023، دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه رامي محروس عبد المجيد على، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل، فأس"، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضًا، وآنذاك والى اعتداءه بأن مر فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "عبد المجيد.م"، "بكير.م"، "أحمد.س"، "أمين.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينه وبين الـ3 الأول منهم، عقد العزم وبيت النية على قتلهم، بـ "سيارة نقل - فأس"، وتتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وصدمهم بتلك السيارة بنية إزهاق أرواحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضًا، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في اتهام سائق بقتل شخص بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة بالقليوبية، إلى أن السائق أتلف عمدًا أمولًا منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، كان يستقلها المجنى عليهما "رامي.م"، "أحمد. س"، بأن صطدمها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال، وترتب على ذلك ضررًا ماليًا تجاوز قيمته 50 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا قانونيًا.

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