تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنه بالصدر بـ "سكين" إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو للاستعداد والمرافعة.

تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين:- "أحمد م ر ب" 27 سنة - المهنة تباع - العنوان عزبة مذكور - أبو النمرس محافظة الجيزة، و"السيد س ع ع" 44 سنة المهنة سائق - العنوان: شارع البيومي أتريب قسم ثان بنها، في القضية رقم ١٣٩٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان بنها، والمقيدة برقم ٥٦٥٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال بنها، لأنهما في ٢٠٢٤/١٢/٩ بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية قتلا المجني عليه / محمد ا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق رساله وذلك على إثر خلاف سابق بينهما وبين ما عدة سلفًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض " سكين" إحراز الأول ومطواة إحراز الثاني - نفاذًا لما انعقدت عليه عزيمتهما انتقل إلى حين أن سلف تواجده وما أن ظفرا به انهالا عليه ضربًا وسدد له الأول ضربة بالسكين استقرت بالجهة اليسرى الصدر، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.

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