الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنه بالصدر بـ "سكين" إثر خلاف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو للاستعداد والمرافعة.

زوجها طريح الفراش وتربي أبناءها الستة، محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة

محافظ القليوبية يلتقي أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمطالبهم

تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين:- "أحمد م ر ب" 27 سنة - المهنة تباع - العنوان عزبة مذكور - أبو النمرس محافظة الجيزة، و"السيد س ع ع" 44 سنة المهنة سائق - العنوان: شارع البيومي أتريب قسم ثان بنها، في القضية رقم ١٣٩٣ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان بنها، والمقيدة برقم ٥٦٥٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال بنها، لأنهما في ٢٠٢٤/١٢/٩ بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية قتلا المجني عليه / محمد ا  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق رساله وذلك على إثر خلاف سابق بينهما وبين ما عدة سلفًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض " سكين" إحراز الأول ومطواة إحراز الثاني - نفاذًا لما انعقدت عليه عزيمتهما انتقل إلى حين أن سلف تواجده وما أن ظفرا به انهالا عليه ضربًا وسدد له الأول ضربة بالسكين استقرت بالجهة اليسرى الصدر، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات بنها محافظ القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها

مواد متعلقة

هزة قوية في محلات الصاغة، الجنيه الذهب يفقد 1000 جنيه خلال 24 ساعة

جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته

خنقته وألقت جثته، جنايات بنها تقضي بإعدام ربة منزل متهمة بقتل شقيق زوجها

جنايات بنها تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل بائع

ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

الضرائب تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر بالموازنة الجديدة

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

الرئيس الفلسطيني يسب حماس بسبب تأخر تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

الجنيه يوجه ضربة للدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية