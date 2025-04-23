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حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش بتهمة الإتجار في الهيروين المخدر، ومقاومة الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية.

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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش بتهمة الإتجار في الهيروين بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

 
أحالت النيابة العامة المتهم:- "عمار خ ع ع" - السن ٣٦- المهنة: نقاش - العنوان: آخر شارع صلاح الدين حي البولاقي بالخانكة، في القضية رقم ٣١٣٧ / ٢٠٢٤ جنح الخانكة، والمقيدة برقم ٥٥٧١ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخانكة بمحافظة القليوبية أنه قاوم بالقوة والموظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وهم الملازم أول /زیاد شريف عمر هاشم معاون مباحث قسم شرطة أول بنها" والقوة المرافقة له بأن أشهر في مواجهتهم السلاح الأبيض تالي الوصف محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبسًا بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكنت القوات من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة".

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