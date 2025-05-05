افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، وعدد من قيادات وزارة الزراعة وكلية الزراعة بمشتهر، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، ورئيس مدينة طوخ.



واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلى من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 30 فدانا.



وأكد المهندس أيمن عطية على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، موضحا أن اجمالي ما تم توريده حتى الأن قد بلغ 21164 طنا، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم.

زراعة صنف 171 جيزة لإنتاج تقاوى القمح المنتخبة وراثيًا والمحسنة تقنيًا

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أنه تم حصاد محصول القمح على مساحة 30 فدانا، وشملت هذه المساحة زراعة صنف 171 جيزة لإنتاج تقاوى القمح المنتخبة وراثيًا والمحسنة تقنيًا وعلميًا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من التقاوي عالية الجودة وتوفير محصول ملائم للسوق المصري، مؤكدا حرص جامعة بنها على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها: إن زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح والأرز، بالإضافة إلى استحداث محاصيل جديدة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي، تأتي في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

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