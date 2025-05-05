بنزين مغشوش في محطات الوقود يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أول تحرك من وزارة البترول، وزير التموين: إجراءات صارمة لمواجهة خلط المواد البترولية، والشعبة: يندرج تحت بند الشائعات

حالة من القلق انتابت سائقي وأصحاب السيارات، بسبب ما تم تداوله من انتشار بنزين مغشوش داخل بعض محطات الوقود، خاصة بعد شكوى عدد كبير منهم من أعطال متكررة في سياراتهم، خاصة في طلمبات البنزين وتعطل السيارات فجأة، وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذير من انتشار هذه الظاهرة، فما هي حقيقة انتشار بنزين مغشوش في المحطات وما هي التحركات الرسمية من المسئولين تجاه هذه الشكاوى؟

أول تحرك من وزارة البترول لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

في أول تحرك من وزارة البترول والثروة المعدنية على ما تم رصده من منشورات على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، أكدت الوزارة أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

واستجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.

كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا.

كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

الدفع بمجموعات تفتيش إضافية علي المحطات

وفي إطار تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها، وتؤكد الوزارة أن قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ويمكن للسادة المواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة. وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها التام بتوفير منتجات بترولية مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة بما يحقق صالح المواطنين ويعزز استقرار السوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته.

الشعبة العامة للمواد البترولية تنفي وجود بنزين مغشوش

ومن جانبه نفى حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية ما تردد بشأن وجود أزمة تتعلق بانتشار بنزين مغشوش في محطات الوقود.

لا يوجد مشكلة في المواد البترولية

وقال: إنه لا يوجد مشكلة في المواد البترولية، وأن ما يثار بشأن وجود أزمة في السيارات متأثرة بغش البنزين، كلام غير صحيح، ويندرج تحت بند الشائعات التي يتم ترويجها بعد قرار رفع أسعار البنزين والسولار.

رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين

وأضاف أن هناك رقابة صارمة على نقل وتوزيع وبيع البنزين، تبدأ من شركات التكرير وصولًا إلى المحطات، إذ تحرص كل شركة على استمرار الحصول على عينات من المواد البترولية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

حملات تموينية مستمرة للرقابة على المحطات

وتابع: إضافة إلى الحملات التموينية المستمرة للرقابة على المحطات، لمراجعة بيانات المحطات، والتأكد من وجود مخالفات، وأخد عينات يومية من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

لا يوجد شكوى رسمية تثبت تضرر المواطنين من البنزين

واستطرد قائلًا: أتحدى أن يكون أحد واجه مشكلة وقام بتحرير محضر، إذ لا يوجد شكوى رسمية تثبت أو تؤكد تضرر مواطن من البنزين، أو ثبت أن هناك محطة عليها مخالفات غش في البنزين.

البنزين لا يمكن غشه فهو لا يضاف له الماء

وأشار إلى أن البنزين لا يمكن غشه؛ إذ لا يوجد طرق لغش البنزين، فالبنزين لن يضاف له الماء مثلًا أو إضافات أخرى، وهذه اتهامات بالباطل.

التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لمواجهة الشائعات حول غش البنزين

وقال: إن الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ستتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمتابعة الشائعات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غش البنزين، لمعرفة مروجي هذه الشائعات وأهدافهم، فهي اتهامات باطلة لإثارة البلبلة.

وزارة التموين تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على المحطات

ومن جهته؛ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية للتأكد من مطابقتها للمواصفات

وأضاف أنه يتم سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

منع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية

وأكد «فاروق» أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية.

الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

وتابع: أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.

الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية

وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

“التموين” تتلقى شكاوى مخالفات محطات الوقود

وشدد «فاروق» على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.

الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية

واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء.

الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.

ورغم التحرك الكبير على المستوى الرسمي لوزارات البترول والتموين والغرف التجارية إلا أن هذا التحرك غير كاف ولم يجب على تساؤلات جمهور كبير من أصحاب السيارات الذين تعرضوا لخسائر كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب تعطل سياراتهم خاصة في طلمبات البنزين التى تم تغييرها .

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بداية من أبريل الماضي

وعلى صعيد أخر، كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الأسواق

ووفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولة، ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز، وجاءت الأسعار كالأتي:

بنزين 95 بـ 19 جنيها لتر بنزين 92 بـ 17.25 جنيه لتر بنزين 80 بـ 15.75 جنيه لتر السولار بـ 15.5 جنيه لتر والكيروسين بـ 15.5 جنيه لتر والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن. وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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