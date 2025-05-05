بن غفير: المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الإثنين: إن المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف المتطرف إيتمار بن غفير: “يجب عدم إدخال أي مساعدات إلى غزة طالما بقي مختطفونا في الأنفاق”.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، بسقوط 32 شهيدا و119 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأدى قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إلى إيقاع عدد من المصابين والشهداء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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