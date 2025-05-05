الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بن غفير: المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم الإثنين: إن المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف المتطرف إيتمار بن غفير: “يجب عدم إدخال أي مساعدات إلى غزة طالما بقي مختطفونا في الأنفاق”.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، بسقوط 32 شهيدا و119 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأدى قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إلى إيقاع عدد من المصابين والشهداء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأمن القومي الاسرائيلي غزة إيتمار بن غفير بن غفير العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

سموتيرش: الانسحاب من غزة يهدد بتكرار أحداث 7 أكتوبر

سموتريتش يهدد بإجلاء سكان قطاع غزة إلى جنوب محور موراج

صحة غزة: 32 شهيدا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

حماس: الطرح الإسرائيلي لإيصال مساعدات غزة خرق للقانون الدولي

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

مقطع صادم يهدد بحرب نووية، الهند تقطع المياه وتجفف نهر باكستان (فيديو)

ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا الشرط لتجديد عقده

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رغبة المتوفى في الحج تعتبر وصية؟.. تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

المزيد
الجريدة الرسمية