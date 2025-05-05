إعلام عبري: إسرائيل تخطط لاحتلال كامل أراضي قطاع غزة

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن إسرائيل ستحتل كامل أراضي قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ شبكة «العربية».

نتنياهو يعلن بدء تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حماس

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب قررت تنفيذ عملية واسعة في غزة للقضاء على حماس، لافتا إلى أن هذا يساعد في استعادة الأسرى.

وأضاف نتنياهو مساء اليوم الإثنين: بعد الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع.

وتابع نتنياهو: أنا مع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر لكن بعد انتهاء الحرب.. لا يمكن أن ينشغل ضباط الجيش وقادته بالبحث عن محامين للدفاع عنهم وهم في خضم الحرب، وأي لجنة تحقيق حكومية يجب أن تضم ممثلين للائتلاف الحكومي والمعارضة.

وأختتم نتنياهو: لن نتخلى عن الأراضي في غزة بعد أن نشن الغارات المكثفة.

خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها

وبحسب «فرانس برس»، وافق المجلس الأمني المصغر في ‎إسرائيل، الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع ‎غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

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