الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن بلاده ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق.

 حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم

وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في العاصمة أنقرة.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل بذل ما يلزم لإنهاء الظلم والإبادة الجماعية في غزة في أقرب وقت، موضحًا أن الإدارة الإسرائيلية تواصل سياسة الإبادة الجماعية حتى في شهر رمضان وتزداد غطرسة مع استمرار صمت القوى الغربية.

 التكاتف والوحدة ونبذ التمييز

ودعا الرئيس أردوغان العالم الإسلامي إلى التكاتف والوحدة ونبذ التمييز على أساس عرقي أو إقليمي، مشيرًا إلى أن "الحكومة الصهيونية التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي، كثفت مؤخرا هجماتها على قطاع غزة".
واستطرد الرئيس التركي أن "إسرائيل تستهدف عمدا المستشفيات والمرافق الصحية والعاملين في هذا المجال في غزة، والتي لا ينبغي المساس بها حتى في الحرب، ونحو 80 في المئة من غزة أصبح في حالة خراب نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف".

استأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة،

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين حتى النهاية، عبر المساعدات الإنسانية والاتصالات الدبلوماسية والسياسات المدافعة عن السلام والعدالة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل الماضي، الموافق 18 من الشهر الجاري، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدعم اللازم للشعب الفلسطيني غزة للشعب الفلسطيني الخميس تلاوة للقرآن الكريم توزيع جوائز م أشكال الدعم اللازم ل الإبادة الجماعية الإدارة الإسرائيلية سياسة الإبادة أردوغان

مواد متعلقة

استشهاد 855 فلسطينيا منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الموساد السابق: الحكومة فتحت أبواب الجحيم على الأسرى باستئناف حرب غزة

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 11 فلسطينيا

استشهاد الناطق باسم حركة "حماس" في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة

حماس تعلق على المظاهرات ضد الحركة فى شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية