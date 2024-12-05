المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بإتلاف جزء من آثار بموقع أبو طماطم

قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برفض الاستئناف المقدم من عاطل متهم بإتلاف جزء من آثار بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر، بقصد نهب تلك الآثار وقضت بتأييد الحكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه.

النيابة توجه للمتهم تهمة إتلاف موقع أثري

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بمنطقة بدر في القاهرة ومنطقة الحسينية بمحافظة الشرقية أجروا أعمال حفر بموقع أبو طماطم مركز صان الحجر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدًا أجزاء من آثار موقع أبو طماطم مركز صان الحجر حال كون المتهم الثالث من العاملين بوزارة الآثار.

وأشار أمر الإحالة أنه أثناء وجود ضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالارتكاز الأمني بطريق مصر الإسماعيلة بدائرة قسم شرطة بدر، قام باستيقاف سيارة قيادة المتهم وآخر وبسؤالهم عن تراخيص السيارة قرر السائق بعدم حملها.

وأوضح أمر الإحالة أنه بتفتيش السيارة عثر بها على قطعة حجرية كبيرة الحجم مدون عليها عبارات باللغة الهيروغليفية تشبه الآثار المصرية القديمة.

وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة الآثار إلى أن القطعة المضبوطة بحوزة المتهمين هي قطعة أثرية ترجع إلى عصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة.

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