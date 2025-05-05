كيف فرط بيراميدز في فارق النقاط مع الأهلي؟

فقد فريق بيراميدز عددا كبيرا من النقاط خلال الدور الثاني (المرحلة النهائية) بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وبناء على ذلك ضاق فارق النقاط بينه وبين الأهلي؛ مما قلص فرصه في حصد لقب الدوري المصري الذي كان قريبا للغاية من حسمه بعدما وصل فارق النقاط إلى أربع نقاط.

شهد الدور الثاني بمجموعة الحسم ببطولة الدوري الممتاز تراجع فريق بيراميدز الذي فقد فارق النقاط مع الأهلي، وأصبح نقطة واحدة فقط بعد هزيمته أمس أمام فاركو وفوز الأهلي على حرس الحدود.

بيراميدز بالدور الثاني بالدوري

خاض بيراميدز حتى الآن أربع مباريات لم يحقق الفوز خلالها سوى في مباراة واحدة ومني بهزيمة، وتعادل في مباراتين أي فقد سبع نقاط كانت كفيلة بتوسيع الفارق مع الأهلي واقتراب حصد اللقب بنسبة وحظوظ أكبر.

ترتيب الدوري المصري، مجموعة تحديد البطل

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 39 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 32 نقطة

6- فاركو 29 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة



نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة ببطولة الدوري الممتاز بعد هزيمته أمس أمام فاركو.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساءً الجمعة القادم الموافق يوم 9 مايو ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وفاركو

وتلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس أمس الأحد في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لإبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لبيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

2- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

3- بيراميدز & بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

4- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

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