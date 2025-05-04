بيراميدز لـ رابطة الأندية: محدش هيكسرنا ومكملين للنهاية

قال معتصم سالم المدير الرياضي لنادي بيراميدز: إن فريق الكرة تعب كثيرا طوال الموسم الحالي، من أجل الوصول والمنافسة على لقب الدوري، متسائلا:" لماذا هذا القتال ضد فوز نادي بيراميدز بالدوري الممتاز، ومع ذلك لن نستسلم و" ماحدش هيكسرنا ومكملين للنهاية".

وأكد سالم غياب العدالة الكامل من رابطة الأندية بالإصرار على إقامة مباراتي الحرس وفاركو على ستاد المكس، الذي كان سببا رئيسيا في الأداء السيء لبيراميدز، في حين أن المنافسين يلعبون على ستاد برج العرب، دون أي مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص.

بيراميدز يهاجم رابطة الأندية

وأضاف معتصم سالم:" بداية من قرعة الذكاء الاصطناعي التي تحدثت عنها رابطة الأندية في تحديد مباريات الدوري، والتي وضعت ٧ مباريات من أصل ٨ لقاءات للفريق في المرحلة النهائية الحاسمة للقب الدوري الممتاز خارج ملعبنا، كما أن ذات الذكاء الاصطناعي هو من جعل بيراميدز المنافس على لقب الدوري يخوض أغلب مبارياته في هذه المرحلة الحاسمة ظهرا في درجات حرارة مرتفعة في حين أن المنافسين يلعبون مبارياتهم ليلا في توقيت مناسب ودرجات حرارة جيدة، وكأنه لا وجود لمبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مواعيد المباريات على الأندية المتنافسة".



وشدد نائب المدير الرياضي على أن مباراة فاركو كانت مختلفة تماما عن كل اللقاءات الماضية، من أطفال وإداريين منذ الدقيقة الأولى يعملون على إضاعة الوقت ووصل الأمر إلى إخفاء الكرات دون أن يتدخل الحكام لإيقاف تلك المهزلة، وكذلك إداريين ولاعبين يتحدثون مع لاعبينا وجهازنا الفني قائلين:" مش هتاخدوا الدوري"، واشتباك في نهاية المباراة مع لاعبينا تسبب في إصابة مدير أمن نادي بيراميدز كان يحاول إبعاد لاعبي وجهاز فاركو عن لاعبي بيراميدز.

وأكد نائب المدير الرياضي أنه في مثل هذه المواجهات الحاسمة كيف تعين لجنة الحكام حكما ليس بقيمة المباراة، وعدم تعيين طاقم حكام دولي يناسب أهمية اللقاء وحساسيته، وهل من الطبيعي أن متصدر الدوري والمنافس على اللقب يلعب مباراته بدون طاقم حكام دولي كفء للقاء الهام؟!!

معتصم سالم أكد أن كل القرارات الأخيرة موجهة ضد نادي بيراميدز فقط في محاولة لمنعه من الفوز بلقب الدوري، مشددا على أن هذا التعنت ضد فريقنا لن يزيدنا إلا إصرارا على الفوز لأننا واجهنا ما هو اسوأ من ذلك وسنعمل بكل قوة في الفترة المقبلة على أن نكون أكثر استعدادا وتركيزا في الملعب لمواجهة كل أنواع الظلم المحتمل لمنع بيراميدز من التتويج.

مباراة بيراميدز وفاركو

تلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

تشكيل فاركو ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

في خط الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

طاقم حكام مباراة فاركو ضد بيراميدز

حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

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