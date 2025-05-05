آلاف الإسرائيليين عالقون بالخارج بعد تعليق الرحلات لمطار بن جوريون

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الآلاف من الإسرائيليين عالقون بالخارج لإلغاء شركات طيران رحلاتها بعد سقوط صاروخ يمني بمطار بن جوريون.

تعليق الرحلات الجوية لمطار بن جوريون

وتسبب الصاروخ اليمني الذي سقط على مطار بن جوريون الإسرائيلي بالأمس الأحد في تعليق حركة الطيران اليه.

وأعلنت شركة الطيران راين تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، كذلك أرجأت شركة الطيران الأمريكية يونايتد رحلة لها إلى تل أبيب.

وكانت القناة 12 أفادت نقلا عن مصادر لم تسمها بأن شركتا الطيران السويسرية والأسترالية أعلنتا إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

كما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم.

ومن جانبها ألغت سويسرا والنمسا رحلاتهما إلى إسرائيل في الساعات المقبلة. وعادت طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن جوريون.

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