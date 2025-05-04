20 شركة طيران عالمية تعلن وقف رحلاتها إلى مطار بن جوريون

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن 20 شركة طيران عالمية أعلنت مؤقتا وقف رحلاتها إلى مطار بن جوريون.

نتنياهو يتوعد الحوثيين برد قاس بعد الهجوم على مطار بن جوريون

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل سترد على هجوم ‎الحوثيين على مطار بن جوريون في الوقت والمكان اللذين نختارهما.

وتابع نتنياهو: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق تماما، وهجمات ‎الحوثيين تنطلق من ‎إيران.

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلي أن نتنياهو أكد في ختام مشاورات أمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في ‎اليمن.

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

وصباح اليوم، دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع أمني عاجل في أعقاب استهداف مطار بن جوريون بصاروخ يمني.

وأفادت القناة 13 العبرية، أن قيادة منظومات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي تفتح تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن جوريون.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية وجود قلق في القيادة الأمنية سببه إصابة المطار رغم حمايته بأربع طبقات دفاعية ضد الصواريخ وسقط في قلب المطار، مشيرة أن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة.

وأعربت عن مخاوف في إسرائيل بأن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهدافات مطار بن جوريون.

استهداف مطار بن جوريون

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني وجود مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

بينما سجل الإسعاف الإسرائيلي عدة إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن جوريون.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسئول أمني: منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

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