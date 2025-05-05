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كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

وفاة طالبة علوم الزقازيق،فيتو
وفاة طالبة علوم الزقازيق،فيتو

شهدت جامعة الزقازيق بـ محافظة الشرقية الساعات الماضية مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد الطالبة بالفرقة الرابعة إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر

كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة في سقوط طالبة علوم الزقازيق

فيما اكد مصدر موثوق به بكلية العلوم جامعة الزقازيق، ان احدى كاميرات المراقبة الخاصة بالكلية أظهرت الطالبة وهي تسقط بمفردها من الطابق الرابع دون تواجد أي شخص بالقرب منها، لافتا الى أن حاجز الطابق الرابع مرتفع نسبيا عكس ما أشيع علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأعرب طلاب الكلية عن غضبهم واستنكارهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي  لحالة الإهمال وتأخر سيارة الإسعاف عن نقل زميلتهم التى كانت غارقة في دمائها للمستشفي لأكثر من 30 دقيقة كما ابدوا استيائهم من انخفاض سور الطابق الرابع وعدم وجود كاميرات بالكلية على حد قولهم مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

وفاة طالبة علوم الزقازيق وتأخر سيارة الإسعاف

فيما نفت جامعة الزقازيق ما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك عن تأخر سيارة الإسعاف في الوصول لمكان الحادث لنقل الطالبة وإسعافها.

وأوضحت الجامعة، أن سيارة الإسعاف وصلت لمكان الحادث علي الفور في حضور رئيس الجامعة، وجرى نقل الفتاة التى كانت لم تفارق الحياة بعد لمستشفي الزقازيق الجامعي مباشرة، وتم إيداعها غرفة العناية الفائقة، واستدعاء طاقم من الأطباء والتمريض في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة، وطالبت الجامعة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تؤدي لحالة إثارة البلبلة في المجتمع.

حالة من الذعر بين زملاء الفقيدة

وفور الإعلان عن الحادث المفجع، سادت حالة من الذعر بين طلاب جامعة الزقازيق، حيث أصيب الجميع بصدمة كبيرة، بعد أن انتشرت الأخبار بسرعة حول مصرع زميلتهم في حادث سقوط من علو، الطالبة التي كانت في عمر الزهور لم تكن تتوقع أن تكون نهايتها بتلك الطريقة المأساوية.

تفاصيل وفاة الطالبة روان ناصر

وكانت غرفة عمليات اسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة 

وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف الفتاة روان الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية.

وسألت جهات التحقيق عدد من الشهود بحادث وفاة الطالبة والذين أكدوا أن المتوفية أجرت مكالمة هاتفية قبل سقوطها مباشرة من الطابق الرابع بالكلية، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسؤالهم عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.

وندبت النيابة العامة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وكانت النيابة انتهت من مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

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