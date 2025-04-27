الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الشرقية استعدادات مهرجان الخيول العربية

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الشرقيه
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استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة، وسبل دعم المزارعين بها.

وخلال اللقاء أكد وزير الزراعة، أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الرائدة في المجال الزراعي، والتي يتنوع بها الإنتاج  النباتي والحيواني والداجني، نظرًا لإتساع الرقعة الزراعية مما ساهم في تنوع الحاصلات الزراعية.

وبحث الجانبان أيضًا استعدادات محافظة الشرقية لتنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية، باعتباره حدثًا مثميزا يبرز أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، وعراقة واصالة الخيول.

وناقش الاجتماع أيضا تطوير حديقة حيوان الزقازيق، والتي تعد واحدة من أبرز المعالم الترفيهية في محافظة الشرقية، وتمثل متنفسًا طبيعيًا وملاذًا ترفيهيا لأهالي المحافظة وزوارها من مختلف القرى والمدن القريبة.

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