بكرنفال عربات الزهور، الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع

تحتفل محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بأعياد الربيع، حيث يشهد شارع محمد على انطلاق، كرنفال أعياد الربيع والذي يقام فى الساعة الخامسة عصرًا.

فعاليات الاحتفال بعيد الربيع

وتشمل فعاليات الاحتفال بأعياد الربيع فى الإسماعيلية، عرض لسيارات وعربات الزهور التى تعدها الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، كما تفتتح عدد من المعارض الخاصة ببيع الزهور على هامش الاحتفال.

الإعلان عن أسماء الفائزات في مسابقة أميرات الفراولة

وخلال مراسم احتفالية محافظة الإسماعيلية بأعياد الربيع يتم الإعلان عن أسماء الفائزات في مسابقة أميرات الفراولة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفقرات والعروض الفنية للفنون الشعبية.



وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعًا لمناقشة التجهيزات لاحتفالات الربيع.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة التجهيزات للاحتفالية بالإضافة إلى عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.

اختيار تصاميم عربات الزهور

وأوضح "عصام" إلى أنه خلال الاحتفال سيتم اختيار أجمل ثلاثة تصاميم لثلاث عربات مزينة بالزهور وحصولهم على جوائز من خلال لجنة مشكلة.

الإعلان عن تفاصيل أميرات الفراولة

وأوضح مدير إدارة السياحة أنه سيتم الإعلان عن أميرات الفراولة بالإسماعيلية بفترة وجيزة، على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ لضمان وصول الإعلان إلى جميع المواطنين.

مضيفًا أنه جار استحداث عدد من الفقرات الفنية والتي ستعرض خلال الاحتفال، كما سيقام هذا العام معرضًا لوحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر يشمل عرض منتجات غذائية ومشروبات وأشغال يدوية وذلك على امتداد شارع محمد علي.

تنظيم معرض للزهور

وأضاف "عصام" أنه من المقرر انعقاد معرض للزهور لمدة ثلاثة أيام وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز التطوير والتجميل وبعض المشاتل الخاصة.

موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لتأمين الاحتفال وخط سير كرنفال عربات الزهور.

واستعرض رؤساء المراكز والمدن والأحياء خطتهم فى تجميل وتطوير كافة الميادين الرئيسية والفرعية بكافة مراكز المحافظة وذلك للظهور بالمظهر اللائق والحضاري أمام زوار المحافظة.



موجهًا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية والإسعاف وبنك الدم والحماية المدنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة برفع درجة الاستعداد بالمحافظة وكافة الأندية والشواطئ لمواجهة أي طارئ يواجه المحافظة.

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