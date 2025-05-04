النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة الزقازيق

بدأت النيابة العامة في الشرقية تحقيقاتها للكشف عن أسباب الحادث المروع الذي راح ضحيته الطالبة روان التي سقطت من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

وتستمع النيابة لأقوال زملاء الطالبة الذين كانوا بالقرب منها أثناء وقوع الحادث، بالإضافة إلى مسؤولين كلية العلوم وأفراد أسرتها لتوضيح ما إذا كان الحادث قد تم عن طريق الخطأ أو كان نتيجة لحادث جنائي.

كما يتم مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

حالة من الذعر بين زملاء الفقيدة

فور الإعلان عن الحادث المفجع، سادت حالة من الذعر بين طلاب جامعة الزقازيق، حيث أصيب الجميع بصدمة كبيرة بعد أن انتشرت الأخبار بسرعة حول مصرع زميلتهم في حادث سقوط من علو. الطالبة التي كانت في عمر الزهور لم تكن تتوقع أن تكون نهايتها بتلك الطريقة المأساوية.

تفاصيل وفاة الطالبة روان

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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