مركز طبي كفر شكر بالقليوبية يحصل على الاعتماد المبدئي من هيئة الاعتماد والرقابة

أعلنت مديرية الصحة بـالقليوبية حصول المركز الطبي بكفر شكر على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

صحة القليوبية، حصول مركز طبي كفر شكر علي الاعتماد المبدئي من هيئة الاعتماد والرقابة

تقدم الدكتور اسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز العظيم بدايةً من فريق العمل بالمركز وفريق الادارة الصحية بكفر شكر، مرورا بفريق الاشراف بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بالاضافة إلى الدعم اللا محدود الذي قدمته وزارة الصحة والسكان لتحقيق هذا النجاح.

أضاف الشلقاني في تصريح له اليوم أن هذا الحدث يعد استكمالا لسلسلة النجاحات بصحة القليوبية، حيث سبق وتم الحصول علي اعتماد مركز طبي الحي الترفيهي بالعبور، وجاري اعداد مركز طبي نوى والحصافة والاحراز بشبين القناطر للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة جاهار..

كما تم استقبال زيارة لجنة الاعتماد والرقابة بمركز طبي كفر شبين للحصول علي الاعتماد المبدئي،وجاري تجهيز مركز طبي الحي الثامن بالعبور استعدادا لزيارة الاعتماد في ١٢ مايو الجاري.

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة،نحرص على بناء شراكات مع جميع مقدمي الخدمات الصحية

كما أكد الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة علي الحرص التام على بناء شراكات حقيقية مع جميع مقدمي الخدمات الصحية بمختلف القطاعات الصحية،إيمانا بأن تحقيق التميز في منظومة الرعاية الصحية لا يتحقق إلا بالتعاون والتكامل، مشيرا إلى أن الجودة تعد مسار دائم ليس له نهاية ويتطلب الالتزام، والعمل الجاد، وتكاتف الجهود لتحقيق نظام صحي آمن وعالي الجودة وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة

وأشارايضا، إلى أن النجاح الملموس الذي حققته المنشآت الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن “GAHAR”، قد أسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إلى جانب ارتفاع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم



وأضاف، أن المنشآت المعتمدة أصبحت نموذجا يحتذى به في القطاع الصحي، ويسهم في دفع العديد من المنشآت الأخرى الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030في تقديم رعاية صحية أمنة وفعالة تليق بجميع المواطنين

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