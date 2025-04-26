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أخبار مصر

الكهرباء: اهتمام خاص بتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل فى إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة.

توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت إلي أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات يعد أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة كركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

وتابع أن وزارة الكهرباء تمتلك قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة.

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