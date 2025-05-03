المشدد 15 سنة لسائق وعاطل بتهمة سرقة طبيب بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عاما لسائق وعاطل، بتهمة سرقة منقولات طبيب بالإكراه، بعد استدراجه لمسكنهما، وأشهرا الأسلحة في وجهه واعتديا عليه وأحدثا إصابته، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 15 عاما لـ سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة منقولات طبيب بالإكراه في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.



أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "أحمد إ م إ" السن: ۲۸ - سائق العنوان سندبيس - القناطر الخيرية، و"أمیر م أ م أ" السن ٢٤ والعنوان سندبيس - القناطر الخيرية، في القضية رقم ٣٣٠٠٠ لسنة ۲۰۲٣ جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٢٢١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهما في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية سرقا المنقولات والمبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه بالإكراه حال حملهما أسلحة بيضاء محل الاتهام الرابع بأن استدرجا المجني عليه إلى مسكن خاص بهما واشهرا الأسلحة واعتديا عليه وأحدثا إصاباته، تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الأموال سالفة الذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.