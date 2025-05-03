السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 15 سنة لسائق وعاطل بتهمة سرقة طبيب بالإكراه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، السجن المشدد 15 عاما لسائق وعاطل، بتهمة سرقة منقولات طبيب بالإكراه، بعد استدراجه لمسكنهما، وأشهرا الأسلحة في وجهه واعتديا عليه وأحدثا إصابته، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية

نقابة محامي شمال القليوبية تتطوع للدفاع عن الطفلة مريم

 

المشدد 15 عاما لـ سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة منقولات طبيب بالإكراه في القليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.


أحالت النيابة العامة  بالقليوبية المتهمين:- "أحمد إ م إ" السن: ۲۸ - سائق العنوان سندبيس - القناطر الخيرية، و"أمیر م أ م أ" السن ٢٤ والعنوان سندبيس - القناطر الخيرية، في القضية رقم ٣٣٠٠٠ لسنة ۲۰۲٣ جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٢٢١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهما في ٢٩ / ١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية سرقا المنقولات والمبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه بالإكراه حال حملهما أسلحة بيضاء محل الاتهام الرابع بأن استدرجا المجني عليه إلى مسكن خاص بهما واشهرا الأسلحة واعتديا عليه وأحدثا إصاباته، تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على الأموال سالفة الذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القناطر الخيرية محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالخانكة

محافظ القليوبية يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي

محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة تموين وقود بالغاز الطبيعي

ads

الأكثر قراءة

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

بسبب خطأ في تطبيق القانون، الإسماعيلي يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

تفاصيل زيادة الإيجار في تعديل القانون القديم وموعد التطبيق

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

حالة الطقس اليوم، تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى وهذا موعدها فى القاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل البيض فى المنام وعلاقته بتيسير الأمور المتعثرة

ما حكم الدعاء للميت على القبر في جماعة بصوت مسموع؟ دار الإفتاء تُجيب

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المزيد
الجريدة الرسمية