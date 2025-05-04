الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

إنقاذ ألفي رأس ماشية حلابة من حريق مزرعة بأبوصوير في الإسماعيلية (صور)

حريق مزرعة بأبوصوير
حريق مزرعة بأبوصوير في الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية،  من السيطرة على حريق اندلع بأحد مزارع الانتاج الحيواني بمركز ومدينة أبوصوير. 

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ورود بلاغ للشبكة الوطنية

وفور ورود البلاغ قامت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق. 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

متابعة موقف الحريق

بتواجد ميداني من رئيس مركز ومدينة أبوصوير لمتابعة الموقف حتى تم السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتدادها، مما أسفر عن إنقاذ نحو ٢٠٠٠ رأس ماشية حلابة دون وقوع خسائر في الأرواح. 

 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

نقل الحيوانات إلى موقع بديل

وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه تم التوجه إلى موقع الحريق للتأكد من سلامة الحيوانات، والعمل على نقلها إلى موقع بديل آمن، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

 

كما قامت فرق الطب البيطري بالكشف علي الحيوانات والتاكد من سلامتها وعدم تعرضها لمخاطر. 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

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